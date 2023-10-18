وزير البترول: تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين ينعكس إيجابا على جذب الاستثمار

كرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الذين اجتازوا برامج التدريب العالمية المختلفة بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في أستراليا واليابان والصين والتي حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية على إلحاقهم بها استمرارًا لاستراتيجيتها في تطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع التعدين ورفع كفاءتها.

وأكد المهندس طارق الملا خلال لقائه بالجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية أن تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين من المحاور الأساسية في تطوير وتحديث القطاع ومن أهم أولويات الوزارة التي تتوسع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.

وأضاف «الملا» أن تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين ينعكس إيجابا على جذب الاستثمار من حيث توفير كفاءات وخبرات قادرة على مواكبة أعمال ومشروعات شركات التعدين العالمية التي تستثمر في مصر أو ترغب في البدء بضخ استثماراتها بعد الإصلاحات المنفذة لتطوير مناخ الاستثمار التعديني.

وأوضح «الملا» أن تنمية موارد الدولة التعدينية وتعظيم العائد منها وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي فيها أهداف أساسية لن تتحقق إلا بانتهاج الأساليب العلمية والعملية المتطورة ووجود الكوادر المؤهلة لذلك.

وأعرب عن فخره وسعادته باجتياز مجموعة الكوادر التي جرى تكريمها لهذه البرامج التدريبية المتخصصة، مشددًا على أهمية الاستمرار في استكمال هذه البرامج خلال الفترة المقبلة مثل برنامج كود التعدين الأسترالي وإلحاق مجموعات جديدة من الجيولوجيين بهذا البرنامج بالغ الأهمية لصناعة التعدين.

وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع الجيولوجيين المتدربين للتعرف على الخبرات التي اكتسبوها من خلال البرامج ووسائل تطبيقها ورؤاهم وأفكارهم في هذا الصدد.

تكريم الجيولوجيين ببرنامج كود التعدين الأسترالي

وسلم المهندس طارق الملا شهادات اجتياز برنامج كود التعدين الأسترالي JORC للمجموعة الثانية من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية البالغ عددهم 22 متدرباً والذين اجتازوا هذا البرنامج الفني المتخصص الذي نظمته الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع المعهد الأسترالي للتعدين والميتاليرجي AUSIMM أحد المعاهد الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز مهارات الجيولوجيين بقطاع التعدين المصري وتزويدهم بالخبرات وفق المستويات العالمية خاصة الاحترافية في إعداد التقارير الجيولوجية، وبما يلبي متطلبات هيئة الثروة المعدنية وشركات التعدين الدولية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تنامي الاستثمارات في قطاع التعدين وتوسع في الأنشطة.

وتابع الوزير عرضا من المتدربين في برنامج كود التعدين الأسترالي الذي عقد لمدة ثلاث أشهر من خلال جلسات دراسية عبر الإنترنت، ويغطي كود التعدين الأسترالي عددا من المهام ذات الأولوية في صناعة التعدين على رأسها كتابة التقارير الجيولوجية باحترافية وتميز والتي تعد من أهم الخطوات في صناعة التعدين وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وتقييم الاقتصاديات التعدينية، وتوصيف المواقع الجيولوجية، وتحليل المخاطر البيئية والمالية وغيرها من المجالات المتخصصة.

وكانت المجموعة الأولى من جيولوجيي الهيئة البالغ قوامها 22 قد أتمت هذا البرنامج في مايو الماضي وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليمهم شهادات اجتيازه.

تكريم المتدربين بالبرامج المتخصصة للتعدين بالصين واليابان

وتابع الوزير عرضا تقديميا قدمه مجموعة من شباب الهيئة الذين رُشحوا لحضور سيمنار الموارد التعدينية وتطوير الإدارة للبلدان النامية والذي أقيم في يونيه الماضي مقاطعة جيانغشي بمدينة نانتشانج بالجمهورية الصينية، والذي كان يهدف إلى تعزيز أوجه الصداقة والتعاون في مجالات التعدين والاقتصاد والتجارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الصين والدول النامية.

كما تابع عرضا من مجموعة أخرى شاركت في البرنامج التدريبي التابع لمنظمة الجايكا اليابانية تحت عنوان استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعديني بهدف زيادة قدرات جيولوجيين الهيئة في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، مشيدا بتنظيم سلسلة برامج تدريبية من خلال متدربي هذا البرنامج لنقل الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم بالهيئة.