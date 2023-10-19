مدبولي يشكر الوكالة الصينية للإنماء على دعم المشروعات المصرية: أهم شركاء التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي «سيدكا»، وعددًا من مسؤولي الوكالة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وفي مُستهل اللقاء، رحّب رئيس مجلس الوزراء برئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي والوفد المرافق له. وأكد أنّ الصين تعد من أهم شركاء التنمية، حيث تمتلك نموذجا تنمويا يُحتذى به، لذا تتطلع مصر لتنفيذ مشروعات إنمائية مع الصين، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنّ أولويات مصر تتسق في أهدافها مع أهداف مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني، معربا عن شكره للوكالة الصينية لدعمها الكبير للمشروعات المصرية، وأكد أنّ آلية مبادلة الديون تعد ناجحة لأنها تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية، ونتطلع لتعزيز ذلك التوجه.

وأكد مدبولي، تطلعه إلى تعاون «سيدكا» مع وزارة التعاون الدولي لوضع استراتيجية التعاون، مشيرا إلى أحد المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو مشروع تمويل القطار الكهربائي، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه وتتطلع مصر إلى استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.

وأعرب رئيس الوكالة عن سعادته بلقاء رئيس الوزراء اليوم، وكذا الزيارات المتبادلة بين الجانبين، مشيرًا في هذا الصدد إلى زيارة وزيرة التعاون الدولي في يونيو الماضي إلى بكين التي تم التوافق خلالها على العديد من الموضوعات.

وأشار لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة مسؤولة عن تقديم المنح الصينية للخارج، وأنّه يتم تقديم المنح للمشروعات المتكاملة في عدد من المجالات، وسيتم الحصول على الموارد المالية من الحكومة الصينية ويتم تقديمها كمنح عينية، أو قروض مُيسرة، أو قروض دون فائدة.

وأضاف لو تشاو هوي أنّه منذ طرح مبادرة التنمية العالمية، تم حشد نحو 12 مليار يوان صيني، كما أوضح أنّه جرى تأسيس صندوق المشروعات المحتملة، من أجل المساهمة في حل مشكلات الدول النامية المتمثلة في نقص التمويل للمشروعات المستهدفة.

ولفت إلى أنّ ذلك يعد أكبر تطور للتعاون الإنمائي الصيني مع الدول الأخرى منذ طرح مبادرة التنمية العالمية وفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الإنمائي مع الدول الأخرى، متابعا: «نأمل أن تستفيد مصر من تلك الآليات الجديدة للتعاون الإنمائي، مصر دولة محورية ومهمة في القارة الأفريقية وتمتلك علاقات تعاون قوية مع الوكالة مقارنة بالدول الأخرى؛ حيث أحرز الجانبان تقدما في التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والأقمار الصناعية، لذا يمكن القول إنّ التعاون مع مصر قد احتل المرتبة الأولى في القارة الأفريقية».

وأكد رئيس سيدكا أنّه يتم تمويل المشروعات من خلال قروض ميسرة بفائدة 2% على مدى 20 عامًا، وتقوم الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتخفيض الفائدة، كما نتعاون في المشروعات الكبرى من خلال تقديم القروض المُيسرة. ولفت لو تشاو هوي، إلى أنّ الوكالة تتعاون مع مصر أيضا في مجال تدريب الموارد البشرية.

كما أشاد بجهود وزيرة التعاون الدولي التي طرحت من جانبها فكرة مبادرة مبادلة الديون، حيث تم التوافُق على الفكرة التي تُنفذها الصين لأول مرة مع الدول النامية، موضحا أنّ هناك علاقات تعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق وكذا مبادرة التنمية العالمية، وأكد أنّ مصر ساهمت في تنفيذ مبادرة التنمية العالمية على أرض الواقع، متطلعا لمزيد من التنسيق مع مصر في هذا الصدد.

ونوه أيضًا رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي بأنّ الأوضاع في فلسطين أصبحت حرجة بدرجة كبيرة، لذا قدّمت الوكالة المنح العاجلة من خلال الأونروا وتعمل على تقديم المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، قائلًا: «نتطلع إلى مساعدة مصر لنا في هذا الشأن، سيتم توفير التمويل الميسر للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع»، ودعا مصر للمشاركة في منتدى التعاون الإنمائي المخطط عقده في ديسمبر.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنّ مصر تشرف بالانضمام لمبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين، ما يمثل تفعيلا وتعزيزا لـ تعاون جنوب – جنوب. كما نوهت بأنّ الإعلان عن مبادلة الديون يعد آلية مهمة جدًا؛ حيث إنّ المناقشات في المؤسسات الدولية تتمحور حول أدوات تمويل مبتكرة وهو ما يخدم مبادرة التنمية العالمية.