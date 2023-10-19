تفاصيل تأجيل حفل أنغام في دبي بسبب أحداث غزة

أعلنت الفنانة أنغام، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام» تأجيل حفلها في دبي، تضامنا مع أحداث غزة، وفي ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها دولة فلسطين، بعد استشهاد ما يقرب من 4 آلاف شخص خلال الأيام الماضية، جراء القصف الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلمت «الوطن» أن تأجيل حفل أنغام في دبي جاء بالاتفاق بين أنغام والشركة المنظمة للحفل، لما لمسوه من غضب في الشارع العربي تجاه ما يحدث داخل أرض فلسطين.

إنغام تهاجم أفيخاي أدرعي

وكانت الفنانة أنغام، قد شنت هجومًا حادًا على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وذلك بعدما طالبها بضرورة التحلي بمزيد من الرقي في تعاملها، قائلة: «انت يا اسمك إيه! بدون رقي ولا أدب، لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل».

وغردت أنغام، عبر منصة «إكس»، قائلة: «أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟.. يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني، والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور.. فاكر؟».