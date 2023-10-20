للمرة الثانية.. جامعة سوهاج تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، انطلاق مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من كل منسوبي الجامعة من داخل الحرم الجامعي، للمرة الثانية مؤيدين لتصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين، لافتا إلى أن هناك اصطفاف كاملا خلف القيادة السياسية، في كل الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

رفض المشاركين لما يحدث في غزة من مجازر

وأضاف «النعماني»، أن الآلاف من المشاركين في الوقفة أكدوا رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، وحملوا أعلام مصر وفلسطين، في جمعة تحيا مصر.

وأشار «النعماني»، إلى أن هذه الوقفة تعد الثانية التي تنظمها الجامعة، للتعبير عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين، والتنديد بجرائم إسرائيل، حيث شارك بها ما يزيد عن 4 آلاف طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.