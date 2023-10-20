إطلاق اسم رؤوف توفيق على احتفالات العيد الذهبي لجمعية «نقاد السينما»

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الناقد الكبير الراحل رؤوف توفيق على احتفالات الجمعية بالعيد الخمسين لإنشائها الذي تستعد الجمعية للاحتفال به بعد انتهاء فترة الحداد على ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة.

من هو رؤوف توفيق؟

يذكر أن الناقد السينمائي الكبير رؤوف توفيق، ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربعة دورات، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.

ورؤوف توفيق هو ناقد سينمائي ينتمي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتي نهاية العقد الثاني من الالفية الحالية

وترأس مجلة «صباح الخير»، منذ منتصف التسعينيات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها، كما أصدر عدة مؤلفات منها سينما الحب والسينما عندما تقول لا.

رؤوف توفيق أصدر أربعة افلام سينمائية

كما كرمته الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي كان عضوا بمجلس إدارتها لسنوات تقترب من الربع قرن وأصدرت عنه كتابا من تأليف الناقد السينمائي سمير شحاتة، كما أقامت حفلا لتكريمه بالمجلس الأعلى للثقافة حضره مع زوجته الكاتبة الكبيرة مني ثابت، وأسرته وتلاميذه.

وكتب رؤوف توفيق أربعة أفلام سينمائية منها «من فضلك وإحسانك، مستر كاراتيه، مشوار عمر، زوجة رجل مهم».

كما حصل على تكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكان رئيسا شرفيا للمهرجان لعدة سنوات.