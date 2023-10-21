عاجل.. انخفاض في أسعار اللحوم بالأسواق المحلية

تستمر المحال والمنافذ المختلفة في تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية الغذائية والاستراتيجية من اللحوم والدواجن الأرز والسكر والزيت.

وسجلت أسعار اللحوم تراجعا طفيفا في الأسواق وفق بوابة الحكومة لمتابعة أسعار السلع المحلية والدولية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم

وانخفضت أسعار اللحوم الطازجة بشكل طفيف اليوم وجاءت كما يلي:

سجل سعر كيلو اللحم الضأن اليوم نحو 345.47 جنيه.

كما سجل سعر كيلو اللحم الكندوز في الأسواق اليوم نحو 273.26 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحم البتلو نحو 281.32 جنيه.

سجل سعر كيلو الكندوز نحو 322.22 جنيه.

تراجع أسعار الفول

ومن ضمن السلع التي تراجعت أسعارها اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر، الفول المعبأ، حيث شهد تراجعا طفيفا ليسجل متوسط سعر السلعة نحو 37.61 جنيه.