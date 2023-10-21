حصاد وزارة الهجرة في أسبوع.. لقاءات ومبادرات لخدمة المصريين بالخارج

أصدرت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، تقريرًا عن نشاط وزيرة الهجرة سها جندي في الفترة من 13 أكتوبر حتى 20 أكتوبر، متضمنا أبرز اللقاءات والقرارات خلال الأسبوع الماضي.

حصاد وزارة الهجرة خلال أسبوع

ورصد التقرير، حصاد وزارة الهجرة خلال الأسبوع الماضي، وجاء كالتالي:

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج وإعادة مبادرة استيراد السيارات، إذ شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات.

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في التسويق والحلول الرقمية لبحث التعاون بشأن الترويج للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ لبحث التعاون ومشاركة وزارة الهجرة في مبادرة مجمع البحوث الإسلامية، لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، في المحافظات والقرى المصدرة لهذه الظاهرة.

في إطار الاستراتيجية الجديدة لمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج «ميدسي MEDCE»، التقت السفيرة سها جندي، عبر الفيديوكونفرانس مع أكثر من 60 طالبًا وطالبة من المصريين الدارسين بالخارج، لمناقشة أفكارهم واقتراحاتهم والتحديات التي تواجههم خلال فترة تواجدهم في الخارج.

استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للتنسيق بين وزارة الهجرة والبرلمان بشأن الملفات المشتركة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج.

استقبلت السفيرة سها جندي، محمد زايد، مهندس سيارات ومصمم معدات ثقيلة ومن أبناء الجالية المصرية في فنلندا، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة لتعزيز جهود نقل الخبرات إلى مصر، بجانب تنفيذ رؤية القيادة السياسية في تعزيز الهجرة الشرعية وفتح المزيد من الفرص للشباب.

شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في فعالية «إنشاء جسور التواصل وفتح آفاق جديدة لتيسير هجرة العمالة الماهرة»، والتي أطلقها معهد جوته الألماني بالقاهرة، لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في تسهيل حركة العمالة الماهرة وتوفير فرص العمل للشباب، لتحقيق الأهداف الأهمية وتعزيز الشراكات لخدمة المجتمع.

في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين المرأة ودعم الشباب المبدع، استقبلت السفيرة سها جندي، 6 من طالبات مبدعات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري «فرع القرية الذكية»، وذلك لعرض مشروع التخرج الخاص بهن والذي خصصوه لمناقشة مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم تنفيذه تحت رعاية وزارة الهجرة.

عقدت السفيرة سها جندي، اجتماعًا بقيادات الوزارة لبحث عملية إعادة الهيكلة الإدارية، بجانب مساعي تمكين الشباب وفق رؤية وتوجه الدولة المصرية، في إطار السعي للتطوير المؤسسي وإعادة الهيكلة بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتخدم المستجدات الخاصة بمصالح المصريين بالخارج، وأهم الملفات والأولويات في استراتيجية عمل الوزارة.