محمد حلاوة: الرئيس السيسي يضع العالم أمام مسئولياته ويقدم خارطة طريق لحل عادل للقضية الفلسطينية

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قمة القاهرة للسلام التى تستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة ، يضع العالم والقوى الكبرى والمؤسسات الأممية أمام مسئولياتهم ، للتحول من الوحشية وقانون الغاب إلى المحافظة على قيم الحضارة الإنسانية التى تم تشييدها على مدى آلاف السنين وتغليب العدالة والإنسانية والمساواة بين البشر على الأطماع السياسية الضيقة والانحيازات المغلوطة.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قمة القاهرة للسلام التى تستضيفها مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، شهدت مشاركة واسعة من زعماء وقادة دول العالم فى مسعى مشترك لوقف الصراع فى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى والبحث عن حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس من القرارات الدولية والأممية السابقة ذات الصلة بما يضمن الأمن والسلام للجانبين ولمنطقة الشرق الأوسط.

الرئيس صمام أمان منطقة الشرق الأوسط يحذر من تهديد السلم والأمن الدوليين

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما وواضحا كعادته ، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومى المصرى والقضايا المركزية العربية ، وذلك بتأكيده مجددا على مجموعة من الثوابت فى كلمته أمام قمة القاهرة للسلام اليوم ، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى للفلسطنيين إلى سيناء، ورفض استهداف المدنيين من الجانبين والمطالبة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضى المحتلة وحدود الرابع من يونيو 1976، وضمان توفير وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطينى فى غزة.

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد قمة القاهرة للسلام ، وما شهدته من مشاركة واسعة ، إنما تشكل رأى عام عالمى جديد فى وجه الانحياز الغربى لطرف على حساب طرف ، ويعيد الحياة للقضية الفلسطينية على أسس راسخة من القيم الإنسانية والقانون الدولى والقرارات الأممية ، الأمر الذى يمثل خدمة جليلة للشعب الفلسطينى وللقضية الفلسطينية ، بعيدا عن الشعارات الجوفاء والمزايدات التى لا توفر أمنا ولا تحررأرضا من هذا الطرف أو ذاك.

واعتبر محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تضمنها كلمته فى قمة القاهرة للسلام ، والتى قال فيها إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، سوف يخلدها التاريخ وسوف تشهد الأيام والوقائع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقف شامخا فى وجه كل أشكال ومخططات تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجيرهم عن أراضيهم إلى الأراضى المصرية، ورد على هذا المخطط بحشد العالم من أجل السلام ومن أجل الحل العادل للقضية الفلسطينية.