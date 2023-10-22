جامعة الدول العربية: إدخال المساعدات انتصار لمصر لكسر حالة الجمود

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأمر الذي يهم الآن هو مساعدة المجتمع الفلسطيني في مواجهة الآلة الحربية.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية أنه مطلوب المزيد من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدخال المساعدات انتصار للجانب المصري في كسر هذا الجمود.