جامعة الدول العربية: إدخال المساعدات انتصار لمصر لكسر حالة الجمود
كتب:
نرمين عفيفي
01:22 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
قوافل المساعدات الإنسانية
صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الأمر الذي يهم الآن هو مساعدة المجتمع الفلسطيني في مواجهة الآلة الحربية.
وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية أنه مطلوب المزيد من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن إدخال المساعدات انتصار للجانب المصري في كسر هذا الجمود.