مطار العريش يستقبل طائرة هندية تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إنسانية قادمة من الهند، استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وكان مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة، وفقا للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية، نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

وبلغ حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، والأردن 12 طنا، وتركيا 68 طنا، والإمارات 12 طنا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينيين بـ24 طنا، وأرسل برنامج الأغذية العالمي ويونيسف 11 طنا.