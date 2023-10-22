إيقاف لاعب وسط الزمالك لأجل غير مسمى

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن إيقاف عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي، لأجل غير مسمى.

وقال المصدر بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن الجهاز الفني لنادي الزمالك، قرر إيقاف عمرو السيسي لأجل غير مسمى؛ بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة.

وكانت هناك أزمة قد نشبت بين شيكابالا وعمرو السيسي، عبارة عن مشادة في وسط الملعب خلال تدريبات الزمالك، أمام أعين جميع اللاعبين والجهاز الفني، بسبب تدخل قوي من أحدهما على الآخر، وتدخل عدد من لاعبي الفريق بينهما، لتتم عملية الصلح أثناء عودتهما إلى النادي في حافلة الفريق.

عمرو السيسي يخرج من حسابات أوسوريو

ويبتعد عمرو السيسي، عن المشاركة مع نادي الزمالك، بعدما خرج من حسابات خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، منذ بداية الموسم الجاري.