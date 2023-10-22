عاجل.. تفاصيل استقبال مندوب الأهلي في الزمالك.. ورد فعل حسين لبيب

في إطار الروح الرياضية والعلاقة القوية بين قطبي الكرة المصرية، استقبل كمال الخولي، مساعد المدير التنفيذي لنادي الزمالك، مدير أمن النادي الأهلي، مفوضًا من مجلس إدارة القلعة الحمراء، لتقديم التهنئة لمجلس إدارة الأبيض برئاسة حسين لبيب، بعد نجاحه في الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي.

وتسلم مسؤولو نادي الزمالك التهنئة من مندوب النادي الأهلي مصحوبة بـ«بوكيه ورد» في إطار حرص إدارة القلعة الحمراء على عودة العلاقات الطيبة بين الناديين، وتأكيدًا على الروح الرياضية.

ووفقا لمصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، فإنّ مندوب النادي الأهلي قوبل بحفاوة كبيرة من جانب كمال الخولي، مساعد المدير التنفيذي، ووجّه الشكر له ولمجلس إدارة القلعة الحمراء على المبادرة الطيبة، مؤكدًا قوة العلاقة بين الناديين.

وأضاف المصدر: «برقية التهنئة أرسلت من جانب الإدارة التنفيذية في الزمالك، إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد، والذي أعرب عن سعادته»، مؤكدًا أن تهنئة النادي الأهلي بداية عهد جديد والرياضة تنافس في النهاية ولكن تظل العلاقات الطيبة تحت بند الروح الرياضية.

احتفالات قائمة حسين لبيب بعد الفوز في انتخابات الزمالك

وأجريت انتخابات الزمالك يوم الجمعة الماضية، وأسفرت عن فوز القائمة الموحدة بالكامل، ويضم مجلس إدارة الزمالك الجديد، حسين لبيب رئيسا، وهشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أميناً للصندوق، وعضوية أحمد سليمان ومحمد طارق وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد فوق السن، وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر تحت السن.