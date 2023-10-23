وزيرة الهجرة تؤكد أهمية مشاركة الجالية المصرية بالسعودية في انتخابات الرئاسة

ناقشت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير أحمد عبد المجيد، قنصل عام مصر الجديد في جدة بالسعودية، مشاركة الجالية المصرية في الإنتخابات الرئاسية، كونها أكبر الجاليات المصرية الموجودة بالخارج.

مشاركة الجالية المصرية بالسعودية في الانتخابات الرئاسية

قالت وزيرة الهجرة إن الجالية المصرية في السعودية من أكبر الجاليات المصرية المجودة في الخارج، وذلك يؤكد أهمية التعاون في الفترة المقبلة، من حيث التنسيق في كل الشئوون التي تتعلق بتنظيم الإنتخابات الرئاسية في الخارج.

صوت كل مصري في الخارج مسؤولية

وأضافت أن صوت كل مصري في الخارج مسؤولية، ومن الضروري التأكيد على الجميع بدورة في الانتخابات الرئاسية، وعلى الجميع استخدامه للإسهام بدوره في مستقبل مصر واختيار قيادتها المقبلة.

الاستحقاق الدستوري المهم للجاليات بالخارج

وأكدت الوزيرة أنه جار الإعداد للقاء بالجاليات المصرية في الخارج، وذلك من خلال «فيديو كونفرانس»، ليجرى الترتيب من أجل الاستحقاق الدستوري المهم، لحث أبناء الجالية المصرية في السعودية وفي الخارج على المشاركة في الإنتخابات المقبلة، وإزالة أي عقبات ممكن أن تواجههم أثناء التصويت.

التواصل مع جميع الجاليات المصرية بالخارج من خلال غرفة عمليات

وأوضحت وزيرة الهجرة خلال اللقاء أنه يجرى تشكيل غرفة عمليات خلال فترة الانتخابات الرئاسية المقبلة، للتواصل مع جميع الجاليات المصرية بالخارج، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات، ليقوما بالتغلب على أية عقبات قد تواجههم خلال عملية التصويت.