وظائف خالية في شركة بترول لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في ضوء عملها على توفير فرص عمل للشباب والخريجين وكبار السن أيضًا، توافر وظائف خالية في شركة القاهرة لتكرير البترول، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين.

وكشفت وزارة الشباب، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل الوظائف الخالية في شركة البترول، التي تطلب للتعيين الوظيفة التالية:

وظائف خالية في شركة بترول

1. أمين مخزن

2. فني صيانة ميكانيكا

3. سائق كلارك ريتش تراك

4. عامل (مساعد فني)

5. عامل خدمات

مكان العمل: العاشر من رمضان أول (المنطقة الصناعية الثالثة)

شروط التقديم على الوظائف

وتُقبل جميع المؤهلات في الوظائف المعلن عنها «مؤهل عالي/ فوق متوسط/ متوسط / بدون مؤهل»

خبرة من سنة إلى 5 سنوات في نفس الوظيفة

من سكان قويسنا - بنها – منيا القمح

أقصى حد للسن 50 سنة

الحقوق والمميزات

راتب مجزي + أجر إضافي

مواصلات

سكن

ساعات عمل: 8 ساعات

يوم إجازة أسبوعيًا

تأمينات اجتماعية

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة، يرجى ملأ الاستمارة من خلال الضغط هنا، وللمزيد من الوظائف، يرجى زيارة موقع توظيف مصر.