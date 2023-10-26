حظك اليوم برج الجوزاء 26-10-2023 مهنيا وعاطفيا

يمتلك مواليد برج الجوزاء صفات متناقضة، فيمكن أن يكون من الشخصيات طيبة القلب، التي تتسامح بشكل سريع، إلا أنه مندفع ومتهور ولا يقبل الأعذار سريعا في بعض الأحيان، يميل للعقل في تفكيره ولكن عاطفته تجعله يقع في كثير من المشكلات، وبسبب اهتمامه بالأمور العملية، يعاني في حياته الأسرية والعاطفية، وقد يكون فكاهيا كثيرا وأحيانا تجده شخصا كئيبا يحب الجلوس وحده.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، تفاصيل حظك اليوم الخميس الموافق 26-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي والصحي، وفقا للموقع المختص بخبراء علم الفلك والأبراج.

‎حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

كمِّل مسيرتك وطريقتك من أجل تحقيق أهدافك المهمة التي تحلم بالوصول إليها منذ فترة، وتحلى بالهدوء خلال ساعات العمل، وحاول ألا تجعل نجاحك فى العمل يتسبب فى إهمالك لحياتك الشخصية، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني.

‎حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

كثرة الخلافات الفترة الماضية تجعلك تفكر كثيرا في وضع العلاقة ومستقبلها وهل ستكمل بها أو لا فحاول أن تتخذ قرارا حاسما، وحاول أن تكون أكثر صراحة ووضوحا مع شريك حياتك خلال الفترة الحالية.

‎حظك اليوم برج الجوزاء ماليا

حافظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك وتجعلك تندم كثرا في المستقبل، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين، وأعلم أيضا أن اليوم لن تجني أرباح مادية لكن تجني علاقات مهنية تكسبك المال لاحقا.