رئيس مركز الأرض للدراسات: ماكرون حزين على الضحايا الإسرائيليين ولا يرى ما يحدث في غزة

قال جمال زقوت رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات، إن حديث الرئيس الفرنسي ماكرون خلال زيارته لمصر، لم يتطرق فيه ولو مرة واحدة للضحايا الفلسطينيين، الذين بلغوا 20 ألفا بينهم 6500 شهيد.

ماكرون تجنب الحديث عن وقف إطلاق النار

أضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» من رام الله مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الفرنسي تجنب الحديث عن وقف إطلاق النار، ويضع إسرائيل في رأس حربة مواجهة حماس، التي يراها تنظيما داعشيا، وهي كذبة ابتدعها نتنياهو وروجها الرئيس الأمريكي بايدن.

ولفت إلى أن الكثير من الدول الأوروبية عارضت الاستيطان لكنها لم توقفه، وما زال يجري على قدم وساق، وحاليا الوقائع التي تجري على الأرض الآن، هي تحويل قطاع غزة لمكان غير صالح للحياة، وبالتالي يدفع الاحتلال سكانها إلى صحراء سيناء.

الموقف العربي يجب أن يكون موحدا

شدد على أن الموقف الفلسطيني الآن والموقف العربي، يجب أن يكون موحدا واضحا حاسما، أولها ألا تمرر كذبة أن فصائل المقاومة - مع اختلافنا الفكري معها - هي جماعات إرهابية مثل داعش، فالحقيقة ليست تصفية حماس بل تصفية الوجود الفلسطيني في غزة.