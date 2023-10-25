أمين عام حزب الاتحاد: الحرب الإسرائيلية على غزة تأخذ المنطقة للمجهول

أدان محمد أبو شامة، الأمين العام لحزب الاتحاد، والمتحدث الإعلامي باسم الحزب، الاعتداءات الوحشية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمتد لأكثر من 75 عاما، تتصاعد الآن وتبلغ ذروتها.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي لحزب الاتحاد، والذي يناقش دور الأحزاب السياسية في نصرة الشعب الفلسطيني ودعم جهود السلام المصرية لاستقرار الشرق الأوسط، بمشاركة الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، والمفكر الفلسطيني، ورضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، ومحمد أبو شامة، الأمين العام للحزب والمتحدث الإعلامي، وجميلة زكي، أمين العلاقات الخارجية، وميرنا أمين مساعد العلاقات الخارجية، والدكتور محمود ناجي، مساعد رئيس الحزب للشئون الاقتصادية، وهاني مراد، أمين قطاع جنوب، وأحمد أسامة مسؤول ملف التعليم في الحزب.

صمود الشعب الفلسطيني

وأضاف أبو شامة أن الشعب الفلسطيني يواجه بصمود تلك الانتهاكات والمجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من قصب ومحاصرة، يستحق الدعم والنصرة منا كعرب.

دعم جهود مصر في القضية الفلسطينية

ولفت الأمين العام لحزب الاتحاد، أن الحرب في فلسطين تتصاعد وتأخذ المنطقة إلى المجهول، مشيراً إلى أن المطلوب الآن هو دعم جهود السلامة التي تقودها مصر لاستقرار الشرق الأوسط.