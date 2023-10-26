كنيسة طنطا تحتفل بمئوية الأنبا يوأنس أسقف الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفالية كنيسة ماري جرجس بطنطا بمرور 100 عام على ميلاد الأنبا يؤانس المتنيح أسقف الغربية بحضور الأنبا بولا مطران طنطا توابعها ولفيف من الآباء الكهنة والشمامسة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بعرض كشفي، ثم النشيد الوطني وتقديم بعض الترانيم ثم عرض فيلم تسجيلي عن حياة الأنبا يوأنس المتنيح أسقف الغربية.

أسمى معاني الوفاء

وبدأ محافظ الغربية كلمته بتوجه الشكر والعرفان لنيافة الأنبا بولا على اللمسة الإنسانية الجميلة في احتفال اليوم والتي تعبر عن أسمى معاني الوفاء لذكرى ميلاد الأنبا يؤانس أسقف الغربية المتنيح في 1987، مشيرا إلى أن هذه اللمسة الإنسانية تعبر عن تقدير وإجلال عظيم إلى إحدى الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكنيسة المصرية ومحافظة الغربية على مر العصور.

وأضاف رحمي أن مسلمي ومسيحي مصر أبناء وطن واحد ونسيج واحد مشيرا إلى أنه لا يحب أن يفرق بين الأديان فكلنا مصريون في المقام الأول ونعيش في حالة من الوحدة الوطنية القوية والتي تتكسر عليها أطماع أعداء الوطن، فمصر محفوظة منذ أبد الآبدين كما جاء في كل الكتب المقدسة، فمصر لن تضيع بفضل الله وعلى رأسها قائد حكيم وعظيم وجيش قوي قادر على حماية مقدرات هذا الوطن وشعب واعي قادر على تحدي الصعاب وهو حائط الصد الأول ضد هجمات أعداء الوطن.

دعم القضية الفلسطينية

واختتم محافظ الغربية كلمته بدعاء الله- عز وجل- أن يكون بجانب إخوتنا الفلسطينيين في محنتهم وأن يصبروا على مصابهم وأقول لهم أن أجل الله آت لا محالة وأنه قادر على نصرهم.

ووجه الشكر للأنبا بولا على دعوته الكريمة وحضور عيد ميلاد أسقف الغربية، وأدعو الله أن يحفظ مصر وقائدها وجيشها وشعبها.

واختتم الحفل بإهداء الكنيسة درعا تذكاريا إلى محافظ الغربية تقديرا لمجهوداته المبذولة متمنين له دوام التوفيق والسداد.