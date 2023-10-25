خالد عكاشة: الرئيس السيسي تصدى لمخطط تهجير الفلسطينيين لدول الجوار

قال العميد خالد عكاشة ، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى على نحو سريع وحاسم لمخطط تهجير الفلسطينيين لدول الجوار، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية حتى قبل التصعيد الأخير في قطاع غزة، كانت تروج لتهجير الشعب الفلسطيني لسيناء، وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وهذا الأمر عبارة عن تطهير عرقي على نحو صريح.

الحقوق الفلسطينية في أدنى مستوى

وتابع «عكاشة»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «المشهد»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن هناك صراعاً ديموغرافياً داخل فلسطينيمنذ عام 1948، مشيرًا إلى أن الحقوق الفلسطينية في أدنى مستوى ، حتى ما قبل الجولة الأخيرة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ولفت إلى أن القوى الدولية الكبرى تتجاوب مع الطرح المصري لحل الأزمة الفلسطينية من خلال إنشاء الدولة الفلسطينية على أساس حدود 1967، ولكن إسرائيل لا تستجيب لهذا الطرح، وهذا ما يؤكد بأن مشكلة عدم حل الأزمة، مسؤولية دولة الاحتلال الإسرائيلي.

مصر تقود حملة المسار الإنساني لقطاع غزة

وأشار إلى أن مصر تقود حملة المسار الإنساني لقطاع غزة ، وهذا المسار معقد، وتبذل مصر جهدًا كبيراً في إيصال المساعدات بجانب المسار السياسي المتعلق بأصل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تحدث على أن القضية الفلسطينية قابل للانفجار في وقت ، وهذا ما حدث مؤخرًا.