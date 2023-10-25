وفد من مجلس «الموسيقيين» وعمرو يوسف في عزاء المطرب محمد رؤوف

انتهت مراسم عزاء المطرب محمد رؤوف، قبل قليل، بمسجد المغفرة في العجوزة بحضور عدد من نجوم الغناء، ووفد من نقابة المهن الموسيقية.

عزاء محمد رؤوف

وشهد العزاء، حضور وفد من مجلس نقابة المهن الموسيقية، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، والمايسترو حمادة أبو اليزيد، والدكتور عاطف إمام، فضلًا عن الفنان عمرو يوسف، الذي حرص على تقديم واجب العزاء لأسرة المطرب محمد رؤوف.

المطرب محمد رؤوف، بدأ حياته الفنية في أوائل الثمانيات، واشتهر بعد طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وله العديد من الأغاني الشهيرة، أبرزها «خليكي على قد الشوق»، و«جرحوني عيونه يابا».

محمد رؤوف كان يطلق عليه كل زملائه في فرقة رضا المطرب «ذهبي الحنجرة»، وقد نال شهرة كبيرة جدًا بداية من فترة الثمانينات، بعد أن طرح أول ألبوماته «لا لا ما تحبش تاني» عام 1982، وحقق الألبوم نجاحًا كبيرًا وبعده انضم لفرقة رضا ليصبح مطرب الفرقة عام 1983.

قدرة محمد رؤوف على الارتجال

محمد رؤوف من المطربين القلائل الذين لديهم قدرة علي الارتجال الغنائي لفترة كبيرة علي المسرح، ولديه قبول وكاريزما كبيرة وحقق من خلال تواجده في فرقة رضا الكثير من النجاحات ونال شهرة كبيرة حتي أصبح هو مطربها الأول.