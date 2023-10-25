وظائف بـ3 شركات ومطاعم برواتب تصل إلى 7500 جنيه.. إليك التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية في عدة شركات للعمل بتخصصات مختلفة وفق شروط محددة، وذلك في إطار دور الوزارة في توفير فرص عمل وتمكين الشباب في إطار مبادرة توظيف مصر.

وتستعرض «الوطن» وظائف الشباب والرياضة بشركات القطاع الخاص، والتخصصات والشروط المطلوبة وكيفية التقديم.

وظائف شركة زودياك للمطاعم السياحية

تطلب الشركة للتعيين، الوظائف التالية:

- مشرف مطبخ انترناشونال، خبره 5 سنوات.

- شيف جزار تجهيزات، خبره 5 سنوات.

- استیوارد، دون مؤهل.

- ويتر.

- مساعد ويتر.

يعمل المقبولون في فروع الشركة في التجمع الخامس الـ90 الشمالي، بشرط الحصول على مؤهلات متوسطة وعليا، بحد أقصى 35 عاما.

ويحصل المقبولين على رواتب من 3500 إلى 7500 جنيه بالإضافة إلى تبس، وأوفر تايم، مقابل شيفت 9 ساعات منهم ساعة راحة، ويوم إجازة أسبوعية، وشيفتات متغيرة، وتأمين اجتماعي وطبي وتدريب دائم لتطوير الموظفين وفرص للترقي.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــا.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة ناسيتا

تطلب الشركة التعيين في الوظائف التالية: سائق رخصه مهنية أولى أو ثانية، مندوب سائق رخصة ثالثة.

يعمل المقبولون في الوظيفة في شبرا بروض الفرج، بشرط توافر المتطلبات الأتية:

مطلوب جميع المؤهلات، ويفضل خبرة والسن من 23 إلى 43، وموقف واضح من الجيش، وحسن المظهر واللباقة.

ويحصل المقبولون على رواتب مجزية علي حسب كل وظيفة، وحوافز شهرية وتأمين اجتماعي وطبي خاص وزيادات سنوية وبدل انتقال.

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا، والذهاب مباشرة على العنوان: 15 أ شارع 26 يوليو وسط البلد بجوار حلواني العبد وصيدلية دكتور مايكل مجدي، يوم الثلاثاء 31 من أكتوبر 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 مساء.

وظائف شركة Top Level في مجال الأمن

تطلب الشركة أفراد أمن ومشرفين أمن، بشرط الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط، وموقف واضح من الخدمة العسكرية والسن لا يزيد عن 35 سنة.

ويحصل المقبولون في الوظيفة على رواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي، ويوم واحد إجازة، ويوجد سكن للمغتربين على أعلى مستوى في المجال الأمني، ويوجد سلف من يوم 15الي يوم 20.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنا، ولمتابعة المزيد من الوظائف على منصة توظيف مصر من هنـا.