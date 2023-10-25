جيش الاحتلال الإسرائيلي والأمم المتحدة يعلقان على نقص الوقود في قطاع غزة

خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، باقتراح أمس الثلاثاء يوضح إمكانية أن تطلب الأمم المتحدة من حركة حماس توفير الوقود لـ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للمنظمة الدولية في ظل إعلان الأونروا أن عملياتها ستتوقف اليوم الأربعاء إذا لم يتم إدخال الوقود.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم وجود وقود في قطاع غزة

وكشف الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (إكس)، صورة يقول إنها توضح خزانات وقود في غزة وعلق عليها قائلا: «إنها تحتوي على أكثر من 500 ألف لتر من الوقود، واطلبوا الوقود من حماس فلعلّكم تحصلون على بعض منه».

إسرائيل تشير إلى أنها قد تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة

في الوقت نفسه أشار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال هيرتسي هاليفي إلى سيتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة، زاعما أنه سيتم بذل جهود لتوفير الوصول إلى الوقود في غزة عند الحاجة للتخفيف من الأزمة الإنسانية، لكنه «لن يسمح» بوصول الوقود إلى حركة حماس، بحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، وأكد في حديث له مع الشبكة الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي سيعمل للتأكد على أن يتم إدخال الوقود للأماكن التي تحتاج لعلاج المدنيين حتى لا تحصل حماس على الوقود.

تعليق الأمم المتحدة على نقص الوقود في قطاع غزة

يأتي تعليق الجيش الإسرائيلي على الوقود في قطاع غزة بعد أن أشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك حاجة ماسة للوقود لمواصلة العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة.