«صحة الشرقية» توضح أسباب وأعراض الإصابة بشلل الأطفال.. إليك طرق الوقاية 

أعلنت وزارة والصحة والسكان، بدء حملات تطعيم الأطفال ضد الأمراض المختلفة وأبرزها شلل الأطفال، وفي إطار ذلك، كشفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أعراض الإصابة بمرض شلل الأطفال وطرق الوقاية.

ما مرض شلل الأطفال؟

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أنّ شلل الأطفال هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الجهاز العصبي، ويستهدف الأطفال دون سن الـ5 سنوات.

أعراض الاصابة بمرض شلل الأطفال

وتابعت في تقريرها، أنّ أعراض الإصابة بمرض شلل الأطفال، هي كالتالي:

- تصلب الرقبة.

- ألم في الأطراف.

- القئ.

- الحمی.

- الصداع.

أسباب الإصابة بمرض شلل الأطفال

- ينتقل الفيروس عن طريق البراز أو الطعام الملوث.

- يتكاثر الفيروس في الجهاز الهضمي، وينتقل للجهاز العصبي حيث يسبب شللًا.

- يصيب بصورة أساسية الأطفال دون سن الخامسة، لكنه يمكن أن يصيب أي شخص غير ملقح ضده بصرف النظر عن عمره.

التطعيم ضد شلل الأطفال

ولفتت «صحة الشرقية» إلى أنّ هناك نوعين من التطعيم، كالتالي:

التطعيم عن طريق الفم «OPV»

يعد أكثر كفاءة في منع انتقال الفيروس من طفل إلى آخر وتكوين مناعة مجتمعية قوية، ولذلك يستخدم في الدول التي ما زالت تكافح شلل الأطفال.

التطعيم عن طريق الحقن العضلي«IPV»

يعطي مناعة قوية للطفل نفسه، ولذلك تستخدمه الدول التي قضت على شلل الأطفال.

وتابعت «صحة الشرقية»، أنه لا يوجد علاج لمرض شلل الأطفال، لكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيمات، وغسل اليدين بالماء والصابون باستمرار.