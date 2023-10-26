يمتلك مولود برج الجدي خفة ظل واضحة ويثق بنفسه بشكل كبير وبقدراته على تحقيق كل الخطط ومواجهة التحديات، وهو صاحب طموح ويعشق النظام والترتيب، لكنه لا يحب أن يسمع الرأي الآخر، بسبب شخصيته العنيدة.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجدي الخميس 26-10-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجدي أن شعبيتك وقدرتك على التعرف على الناس وتكوين صدقات، تفيدك في العمل بشكل كبير، واحرص على الحصول على المساعدة والاستشارة ممن تثق فيهم.

حظك اليوم برج الجدى عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تنصحك الأفلاك أن تتحدث مع شريك الحياة بشكل هادئ، حتى يقول كل ما لديه وتعرف المشكلة التي يمر بها، مما يزيد من الروابط العاطفية بينكما.