أغلى تي شيرت في التاريخ.. قصة مزاد شارك به لاعبو الأهلي لدعم غزة

فكرة غير تقليدية، خرجت إلى النور خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت هبة راشد، مؤسسة منظمة مرسال للأعمال الخيرية، فتح مزاد علني لشراء قميص النادي الأهلي يحمل توقيع كل لاعبي الفريق.

القصة بدأت حين تواصل لاعبو الأهلي مع مرسال من أجل المشاركة في دعم مصابي غزة في الحملة التي تقوم بها المؤسسة الخيرية، ليتم فتح باب المزاد بـ 2000 جنيه.

بيع قميص الأهلي بـ350 ألف جنيه في مزاد علني لدعم غزة

24 ساعة فقط كانت كفيلة بأن تصل بمبلغ الألفي جنيه إلى 350 ألف جنيه ينتهي بهم المزاد على «التي شيرت» الموقع من جميع لاعبي الفريق، ليذهب عائده لصالح مصابي غزة.

كيف ساهم لاعبو الأهلي في دعم غزة؟

رواج واسع لاقته فكرة بيع قميص الأهلي في مزاد علني، في محاولة من اللاعبين لدعم غزة في حربها ضد الاحتلال السرائيلي، عن طريق ارسال مساعدات مالية، إلى جانب رسائل نجوم الكرة على حساباتهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، من أجل توصيل رسالة إلى العالم بحقيقة ما يحدث في فلسطين.

وتعيش غزة أحداثا دامية منذ 18 يوما، وتحديدا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، حيث بدأ القصف المستمر الذي يستهدف المنازل والمستشفيات، ردا على عملية المقاومة الفلسطينية الشهيرة بــ«طوفان الأقصى».

وسقط آلاف الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، نتيجة القصف من العدوان الإسرائيلي على أهل غزة خلال الأيام الماضية.