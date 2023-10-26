تذبذبت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26-10-2023 في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، حيث سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل في الوقت الحالي ليسجل 2610 جنيهات، بينما سجل سعر الأوقية عالميا 1983 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2983 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2237 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و880 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في المصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، نحو 1983 دولارا للأوقية، بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا، تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.