ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حملات بكفر الشيخ

شنّت مديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات والمطاعم والثلاجات، بدائرة مركز فوه، وذلك بالتعاون مع مديريتي التموين والتجارة الداخلية والصحة.

ضبط 22 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت الحملة عن ضبط 5.5 كيلوجرام لحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و8.800 كيلوجرام بانيه بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، و8 كيلوجرامات لحوم مفرومة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية، بإجمالي مضبوطات 22.300 كيلو جرام، وجرى تحرير محاضر بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بواسطة اللجنة المُشكلة من الدكتور حمادة فليفل، مدير إدارة فوه البيطرية، والدكتور عصام منيسي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم بفوه، والدكتور أحمد زين، طبيب التفتيش، ونصر الدين أبو الروس، بالرقابة التموينية، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور شعبان مغنم، مدير عام إدارة الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض، مدير عام إدارة المجازر بالمديرية.

استمرار الحملات على الأسواق

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بضرورة استمرار الحملات على الأسواق للرقابة على المذبوحات والأغذية ذات الأصل الحيواني، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.