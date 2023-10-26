مدبولي يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

يلتقي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش مشاركته في منتدى «البوابة العالمية» نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتقى مدبولي أمس، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، كما التقى «دي نول جان بيتر جوزيف»، الرئيس التنفيذي لشركة جان دو نُل البلجيكية الرائدة في خدمات بناء وصيانة البنية التحتية البحرية، وويم دونت، المدير المختص بإدارة الكابلات البحرية بالشركة.