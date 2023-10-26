برلمانية: القمة المصرية الفرنسية تؤكد موقف مصر الثابت لدعم القضية الفلسطينية

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي على هامش القمة المصرية الفرنسية يؤكد موقف مصر الراسخ والثابت لدعم القضية الفلسطينية، ورفض تصفية القضية دون حل عادل.

وأوضحت رشاد، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أكد رفض تهجير الفلسطينيين أو حل القضية على حساب دول الجوار، علاوة على أن أمن مصر القومي خط أحمر.

القمة المصرية الفرنسية

وأكدت أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي قاطعة وحاسمة برفض مصر لخطة الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح قطاع غزة بريا، لافتة إلى أن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة ما ينتج عنه الكثير والكثير من الضحايا المدنيين.

جهود مصر في القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون عن السماح بدخول سفينة تعمل كمستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين، بمثابة تكليل لجهود الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة وإنهاء القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضافت أن الرئيس السيسي يبذل الكثير من الجهد لكي يصل الصوت الفلسطيني إلى العالم، ما انعكس وتبلور في صورة زيارات متكررة ومباحثات مستمرة من قبل زعماء العالم، الذين أصبحوا على يقين أن مصر تسعى إلى إرساء السلام في المنطقة.

موقف مصر الثابت من تطورات التصعيد العسكري في غزة

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقدا مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية للحديث بشأن القضية الفلسطينية والإعلان حول مباحثات القمة المصرية الفرنسية، للتأكيد موقف مصر الثابت من تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة برفض استهداف جميع المدنيين المسالمين، وكذا رفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مع ضرورة العمل الجدي لوقف التصعيد الراهن.