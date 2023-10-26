«الخارجية الفلسطينية»: إسرائيل تستغل غياب الحماية الدولية وتعاقبنا جماعيا

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تستغل غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة ردا على «طوفان الأقصى»، أنّ سلطات الاحتلال تستمر في إغلاق الضفة وتحويلها إلى سجن كبير.

قوات الاحتلال تواصل التصعيد في الضفة الغربية المحتلة

ونرصد أبرز النقاط التي تناولها بيان وزارة الخارجية الفلسطينية في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة:

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل التصعيد في اقتحاماتها واستباحتها للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

- الاستمرار في إغلاق الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى سجن كبير وتقطيع أوصالها وشل حركة الفلسطينيين.

الشعب الفلسطينيي ضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين ومنازلهم وأرضهم وأشجارهم، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يُنذر بتفجير ساحة الصراع برمتها.

- الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية مستمرة للاحتلال والاستعمار وضحية للفشل الدولي في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينين.

- المطلوب حاليا وأكثر من أي وقت مضى تحرك دولي عاجل لإنصاف الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الفلسطينيين، وخلق مناخات جديدة لتمكينهم من استعادة الأمل لحياة حرة وكريمة في أرض وطنهم.