محافظ سوهاج يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية 

واصل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولاته الميدانية، لمتابعة أسعار السلع بالأسواق والمحلات والسلاسل التجارية، حيث تفقد سوق مدينة ناصرالحضري الجديد، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الأساسية بنسب تصل من 20 إلى 25%، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ضمن الجهود التى تبذلها الدولة لخفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وشملت جولة محافظ سوهاج بالسوق تفقد منفذ مديرية التموين لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق ، كما تفقد بائكات بيع الخضر والفاكهة، وعدد من المحلات التجارية بمبنى السوق شملت ملابس، وجزارة، ومجمدات، وخردوات وإكسسوارات، وبقالة، ومنظفات، واطمأن المحافظ خلال جولته على توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة ومنها السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز، واللحوم والدواجن.

ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين

وتابع الفقي أسعار السلع المعروضة بسوق ناصر الجديد ونسب التخفيض عن مثيلاتها بالأسواق، موجها وكيل وزارة التموين بضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وكتابة الأسعار بشكل واضح عليها، والالتزام التام بتلك الأسعار، كما التقى عددا من المواطنين واستمع إلى آرائهم حول مبادرة تخفيض الأسعار، وجودة السلع والمنتجات المعروضة .

ووجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والوحدات المحلية، بإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية، والمتابعة المستمرة بشكل يومي لتطبيق مبادرة خفض الأسعار، لافتا إلى ضرورة التوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والقطاع الخاص، لافتا إلى تنظيم جولات ميدانية لجميع مراكز المحافظة لمتابعة تنفيذ المبادرة.

رافق المحافظ خلال جولته محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وعلي لطفي رئيس حي شرق.