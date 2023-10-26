رسائل خفية تثير الجدل حول مصير محمد صلاح.. هل يرحل عن ليفربول؟

مفترق طرق يقف أمامه قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، يتأمل طريق المجد الذي ما يزال ينتظر فيه المزيد بأوروبا، وينظر إلى محاولات اتحاد جدة السعودي لجعله الأعلى أجرًا في تاريخ كرة القدم، وبين هذا وذاك لا يملك ليفربول سوى محاولات لاستمالته برسائل دعم ومساندة، لعلها تؤتي ثمارها، ويحافظ «الريدز» على خدماته لأطول فترة ممكنة.

رسالة لمحمد صلاح بشأن مصيره مع ليفربول

«أتمنى أن تبقى معنا للأبد»، رسالة من البرازيلي أليسون بيكر أحد قادة ليفربول، الذي يحاول استمالة محمد صلاح في ظل ارتباط اسمه بالرحيل، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مع إصرار اتحاد جدة على الذهاب لأبعد نقطة في المفاوضات، والظفر بخدمات الفرعون، مهما بلغت الشروط المادية.

أليسون المقرب من صلاح، تحدث عن الفرعون باستفاضة، مؤكدا أنه يعد العنصر الأكثر تأثيرًا داخل الفريق الإنجليزي، في تصريحات أبرزتها صحيفة «africanfootball»: «أتمنى أن يستمر مع الفريق لأطول مدة، هذا الرجل مذهل، أشعر بالفخر لوجوده معنا، أتمنى أن يكسر جميع الأرقام القياسية مع الفريق، وأن نحافظ على وجوده لأطول فترة ممكنة».

كلوب يقاتل للإبقاء على محمد صلاح

«نحن بحاجة إلى هذا اللاعب»، لا يخفى على أحد أن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، الضامن الأول لبقاء محمد صلاح مع الريدز، بعدما وقف في وجه محاولات انضمامه إلى اتحاد جدة، في الميركاتو الصيفي المنقضي، وما يزال يواصل محاولات الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة.

«النورمال وان» في آخر حديث له عن صلاح، أكد أنه لا بديل عن هذا الرجل، الذي يملك كل المهارات، التي يحتاجها الريدز في الوقت الحالي: «ريما أهم مميزات محمد صلاح أنه يحب التسجيل ويعشق حصد الأرقام القياسية، نحن دائمًا بحاجة إلى لاعب قادر على تمرير الكرة فوق خط المرمى لتسجيل الأهداف، أنه يجبر الجميع على احترام أرقامه».

لا بديل عن الفرعون

رسائل الضغط على محمد صلاح لم تتوقف عند عناصر الفريق فحسب، بل امتدت ليشارك بها أساطير الريدز، إذ حرص إيميل هيسكي لاعب الفريق الأحمر السابق، على التأكيد على أهمية الإبقاء على الفرعون، مشددا على أنه دائمًا يظهر قوته وتأثيره في المواقف الحاسمة، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف.

مخاوف عدة تداهم هيسكي، حول بديل محمد صلاح، خاصة أنه لا يرى له بديلًا في الوقت الحالي، إذ قال في تصريحات لموقع «The Sport Review»: «لا أعتقد أن هناك مركز خطورة للخصوم في ليفربول أكبر من محمد صلاح، يجب الحفاظ عليه».

هل يرحل صلاح عن ليفربول؟

ما يزال ليفربول ويورجن كلوب ومحمد صلاح يتمسكون بالمشروع الذي بدأ منذ عام 2017، عندما انضم الفرعون إلى الريدز قادمًا من روما، إذ يؤكد كلوب في كل مناسبة، أن جناح الريدز لا يمكن المساس به.