وزير الصحة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون في الملف الطبي

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والوفد المرافق له، وذلك في مقر وزارة الصحة والسكان، بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالسفير كرستيان برجر، والوفد المرافق له، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر مع الاتحاد الأوروبي، في دعم القطاع الصحي بمصر.

استعراض أوجه التعاون السابق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن استعراض أوجه التعاون السابق بين الوزارة، والاتحاد الأوروبي، خلال جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مشروع التعاون الصحي، الذي امتد في الفترة من عام 2014 إلى 2023 لدعم المستشفيات والوحدات الصحية، والمنظومة العلاجية والوقائية.

استعداد الاتحاد الكامل لدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء

وقال إن الاجتماع بحث آليات التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في الملف الصحي، على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير استعدادات القطاع الصحي، وتجهيزات مستشفيات محافظة شمال سيناء.

وأضاف أن الوفد أكد استعداد الاتحاد الكامل لدعم مستشفيات محافظة شمال سيناء، من خلال آليات الدعم الطارئ بالاتحاد بتوفير أي احتياجات من شأنها المساهمة في رفع مستوى استعداد المنظومة الطبية، للتعامل مع أي تحديات مستقبلية.

حضر الاجتماع من جانب الاتحاد الأوروبي مدير الطوارئ بالاتحاد الدكتور فيم فرنسا، والسيدة صوفي فان هافرباك مستشار رئيس الاتحاد للتعاون الدولي، ومن الجانب المصري الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.