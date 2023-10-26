متحف كفر الشيخ يعرض تمثالا للملك تحتمس الثالث

أعلن متحف كفر الشيخ عرض تمثال للملك تحتمس الثالث، والذي يُعد من أعظم ملوك التاريخ المصري القديم ومن أعظم القادة العسكريين في التاريخ، وتولي حكم مصر خلال الفترة 1479 ق.م حتي 1425 ق.م.

من هو الملك تحتمس الثالث؟

ووفقاً لما أكدته ريهام أحمد عيسوي حامد، مسؤول قسم البحث العلمي والوثائق والمكتبات بمتحف كفر الشيخ، فإنّ الملك تحتمس الثالث أقام أقدم الإمبراطوريات في التاريخ لأقصى حدود لمصر في تاريخها، حيث وصلت حدود مصر من نهر الفرات وسوريا شرقًا إلى ليبيا غربًا ومن سواحل فينقيا وقبرص شمالاً إلى منابع النيل جنوبًا حتى الشلال الرابع.

وأشارت «حامد»، إلي أنّه لمزيد من المعلومات عن الملك والقائد العسكري تحتمس الثالث يمكن الاطلاع داخل مكتبة الدكتور محمد عبد العزيز مرزوق بمتحف كفر الشيخ على كتاب ألكسندر شارف، تاريخ مصر من فجر التاريخ حتى إنشاء مدينة الإسكندرية، القاهرة، 1960، رقم الكتاب في قاعدة البيانات A2.4.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ متحف كفر الشيخ اُفتتح عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، إضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.

وتسجل أسعار تذاكر دخول المتحف 20 جنيهاً للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما بلّغت أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيها للطالب الأجنبي.