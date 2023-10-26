اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي: ننسق الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى «غزة»

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

وزراء الخارجية العرب: نرفض التهجير والعقاب الجماعى ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية

ندين استهداف المدنيين وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم.. والدفاع عن النفس لا يبرر الانتهاكات

الدول العربية تطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى لإطلاق النار وتسهيل النفاذ السريع والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

نواب وسياسيون: تحركات الرئيس أجبرت المجتمع الدولى على الاعتراف بدور مصر المحورى.. و«القاهرة الإخبارية»: تجهيز المساعدات لا يتوقف فى رفح

الطرق العملاقة تُنهى عزلة أكبر المحافظات وتختصر المسافات وتسهل نقل البضائع

تحتفى بلاعبى الفراعنة المحترفين بالخارج وتفتح ملف تألقهم عالمياً

الوادى الجديد مصر تستثمر فى المستقبل

السيسي: ننسق الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى «غزة»

الرئيس لـ«فريدريكسن»: حل الدولتين يضمن التسوية العادلة

«الخارجة - درب الأربعين» يربط توشكى والعوينات بوادى النيل ويخدم 20 تجمعاً سكنياً

أول منطقة صحراوية فى أفريقيا يصلها الغاز الطبيعى.. وانتهاء 80% من المستهدف

«المركزى»: تعليمات جديدة لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية فى الخارج

«حياة كريمة»: «أنت الحياة» تبدأ خدماتها بمركز شباب الساحل وتستمر 3 أيام

مجمع حكومى «مميكن».. نموذج مصغّر للعاصمة الإدارية.. وزى موحد للموظفين

المشروع القومى لإنتاج الحرير يعيد أمجاد مصر الصناعية فى «عهد البطالمة»

توفير 5 آلاف فرصة عمل ودورات تدريبية على تربية الدودة وإنتاج الخيوط

حملات المرشحين الرئاسيين تكثف أنشطتها وتحشد لمؤتمرات جماهيرية

كيانات شبابية تنظم لقاءات وحملات شعبية لتأييد «السيسى»: قائد عظيم

اجتماع تنظيمى لـ«الجمهورى» لدعم «عمر».. و«يمامة» يعقد مؤتمراً لكشف برنامجه الانتخابى.. و«زهران»: جدولة زمنية للمشروعات

الصفحة الثانية

وزراء الخارجية العرب: نرفض التهجير القسرى والعقاب الجماعى ومحاولات تصفية القضية

نطالب مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى «غزة».. وندين استهداف المدنيين.. وحق الدفاع عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولى

«غزة» تستعد لاستقبال الشحنة السادسة.. وتجهيز المساعدات لا يتوقف فى رفح

مصدر لـ«القاهرة الإخبارية»: الادعاءات الغربية بنشر قوات بريطانية بين مصر وغزة «كاذبة».. وتُعايش لحظات الصبر والصمود لقوافل المساعدات أمام «رفح»

ارتفاع عدد الشهداء فى «غزة» إلى 7028 منهم 2913 طفلاً وإصابة 17 ألفاً آخرين

الاحتلال ينفذ عملية توغل كبيرة فى القطاع.. واستشهاد زوجة مراسل إحدى القنوات العربية فى قصف «مخيم النصيرات»

الصفحة الثالثة

نواب وسياسيون: تحركات الرئيس أجبرت المجتمع الدولى على الاعتراف بدور مصر المحورى وحرص قادة الدول على التواصل معها

«أباظة»: السيسي وضع البلاد فى مصاف الدول الكبرى وحذر من المساس بالثوابت الوطنية تجاه القضية الفلسطينية

«السادات»: القمة المصرية الفرنسية أكدت أهمية التعاون الدبلوماسى مع مصر لمجابهة كافة القضايا فى المنطقة

«هند»: إعلان «ماكرون» إرسال سفينة لغزة تكليل لجهود مصر

صحيفة «لوفيجارو»: فرنسا تعى أن مصر من أهم اللاعبين الرئيسيين فى الملف الفلسطينى.. ونقطة إمداد لـ «غزة»

مباحثات «مصرية - تركية» لإيصال المساعدات للقطاع

خطة طوارئ للتعامل مع تداعيات الأحداث الجارية

الصحيفة الفرنسية: «ماكرون» يدرك أن العرب ينظرون إلى الفصائل باعتبارها حركة مقاومة ما يضفى شرعية على وجودها بالقطاع.. وطائرات فرنسية ستقوم برحلات مكوكية بين مصر وغزة لتقديم المساعدات

الصفحة الرابعة

أجندة المشروعات بالمحافظة حققت تنمية شاملة لخدمة المواطنين فى العديد من المجالات

الوادى الجديد استثمار فى المستقبل بأكبر محافظات مصر

الطرق العملاقة.. تُنهى عزلة المحافظة وتختصر المسافات وتسهل نقل البضائع

محور «تنيدة - منفلوط» اختصر الطريق إلى 4 ساعات بدلاً من 6 ساعات.. و«الخارجة - درب الأربعين» يخدم أكثر من 20 تجمعاً سكنياً

الغاز الطبيعى.. من حلم صعب المنال إلى واقع ملموس فى «المنازل والسيارات»

المحافظة أول منطقة صحراوية فى أفريقيا يصلها الغاز الطبيعى.. و«إيمان»: انتهاء 80% من المستهدف بالمرحلة الأولى من المشروع بمدينة الخارجة

حنان مجدى لـ«الوطن»: «الوادى الجديد» مستقبل التنمية الزراعية.. وتنافس فى التطور والتنمية محلياً ودولياً

نائب المحافظ: طريق «تنيدة - منفلوط» سيدفع عجلة التنمية السياحية وتكلف 2.5 مليار جنيه

مبادرة «بيتك وغيطك مصنعك» تهدف إلى إقامة مجتمع ريفى كامل فى قرى «بشائر الخير»

الصفحة الخامسة

«إنتاج الحرير».. مشروع يعيد أمجاد مصر الصناعية فى «عهد البطالمة»

زراعة 9 آلاف فدان بأشجار التوت لتربية دودة القز حتى عام 2030 فى الوادى الجديد.. وتوفير فرص عمل لـ5 آلاف شخص ودورات تدريبية عملية على تربية الدودة وإنتاج الخيوط

«مفيدة»: البداية بزراعة التوت الهندى وتمر بمراحل مختلفة حتى استخراج الخيوط وتصنيعها

يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للشباب والسيدات وزيادة دخل الأسر بقرية البشندى

مجمع حكومى «مميكن».. نموذج مصغّر للعاصمة الإدارية

المحافظ: نسبة التنفيذ وصلت إلى 95% وتعميم التجربة فى المحافظات بعد نجاحها فى الوادى الجديد.. والنموذج يضم مبنى للجهات الحكومية المتعدّدة بـ 72 مليون جنيه

إنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتشغيل المجمع بتكلفة تقديرية تصل إلى 16٫2 مليون جنيه

«الزى الموحد للموظفين».. مظهر حضارى لمدينة متطورة

«إسماعيل»: «الإدارية» كانت فكرة وأنشئت لمواكبة التطورات

«المخلفات الزراعية».. حل الأزمة بتحويلها إلى سماد باستخدام الديدان

«محمود»: أنتجنا منها «الفيرم كومبوست» الآمن على الإنسان والحيوان والبيئة كبديل للأسمة الكيماوية ولا ضرر منه

الصفحة السادسة

كيانات شبابية تنظم لقاءات وحملات شعبية فى المحافظات لتأييد السيسي: قائد عظيم

«هاشم»: ننعم بمشروعات قومية ومستشفيات ووحدات صحية ومدارس جديدة فى سوهاج و«عبدالرحمن»: «حياة كريمة» خففت الأعباء عن المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية

رئيس «اتحاد المصريين بالنمسا»: «مواطن» تعمل على دحض شائعات الجماعة الإرهابية وتوعية مصريى الخارج بضرورة المشاركة الإيجابية

حملات المرشحين تكثف أنشطتها وتحشد لمؤتمرات جماهيرية

اجتماع تنظيمى لـ«الشعب الجمهورى» لدعم «عمر».. و«يمامة» يعقد مؤتمراً لكشف برنامجه الانتخابى الأسبوع المقبل

«زهران»: إعادة الجدولة الزمنية لمشروعات الدولة.. والقرارات الاقتصادية لبرنامجى الانتخابى مدروسة وليست كلاماً إنشائياً

علاء عابد: مصر قادرة على حماية أمنها وحدودها.. وسيناء خط أحمر

نائب رئيس «مستقبل وطن»: مؤتمرات جماهيرية لدعم السيسي بالمحافظات

العملية الانتخابية جزء من مسار البناء الديمقراطى للوطن.. والمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى واجب وطنى

الشعب يصطف خلف الرئيس فهو بطل مصرى وليس مجرد رئيس.. و«الجمهورية الجديدة» تتسع للجميع

الصفحة السابعة

Mustafa Ya Mustafa.. أنا بحبك يا مصطفى «الأناكوندا»

«الوطن» تحتفى بلاعبى الفراعنة المحترفين بالخارج وتفتح ملف تألقهم عالمياً

أنا هنا يا عاصمة الجمال أرقام مميزة للفرعون داخل «الليج 1».. ونقلة كبرى فى مستواه على طريقة محمد صلاح

من الصعاب تولَد النعم من «الصليبى» للتألق ومنافسة «مبابى» على لقب هداف الدورى الفرنسى

قناص حقيقى خبراء: يستطيع التسجيل كل يوم.. وهداف بالفطرة

الصفحة الثامنة

المقاطعة اللى ماتصِبش.. «تنعش»

إقبال على المنتجات المصرية لنصرة الشعب الفلسطينى

التجار: «الأجنبى» فى خبر كان.. والزبون على حق

السيدات: «المحلى» جودة أفضل.. وسعر على قد الإيد

الأطفال: عصير وشوكولاتة بلدى لإخواتى فى «غزة»