كنيسة القيامة بالإسكندرية تنظم صلاة بالشموع دعما لأهالي فلسطين (صور)

نظمت كنيسة القيامة الكاثوليكية بمحطة الرمل وسط الإسكندرية، مساء اليوم، وقفة صلاة بالشموع للصلاة من أجل الشعب الفلسطيني أملا في أن يحل السلام مكان الحرب، وأن يحافظ الله على أهالي فلسطين من ذلك القصف الإسرائيلي بالإضافة إلى الصلاة لحماية مصر وشعبها.

وشهدت الكنيسة الكاثوليكية الشهيرة في الإسكندرية تجمع عدد كبير بين جنباتها بالإضافة إلى الآباء الكهنة والراهبات، وتقديم صلاة السجدة وتراتيل ثم اختتموها بالقداس الإلهي، وعقبها وقوف بالشموع من أجل الشعب الفلسطيني.

دعوة من البابا فرنسيس للصلاة

وقال القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك بالإسكندرية، ل،«الوطن»، إن الصلاة جاءت تلبية لدعوة البابا فرنسيس بالصلاة من أجل السلام بفلسطين، حيث نظمت كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية تلك الصلاة التضامنية مع أهالينا في فلسطين بسبب العنف المتزايد عليهم من قبل إسرائيل.

صلاة بالشموع لأهالي فلسطين

وأضاف «غطاس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، شعب الكنيسة أدى صلاة القداس الإلهي، لدعم الأشقاء في فلسطين مع تأييدهم للتصريحات التي أدلى بها الرئيس السيسى لدعم غزة، ورفض تهجير أهالي فلسطين إلى سيناء للحفاظ على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

دعم وصلاة القيادة السياسية المصرية

وأشار إلى أنه جرى الصلاة لمصرنا الحبيبة أن يحميها الله ويبارك شعبها كما جاء في الكتاب المقدس، بالإضافة إلى الصلاة من أجل القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي كي يعطيهم الله معونة وحكمة في هذا التوقيت العصيب على المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام.