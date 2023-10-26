مسلم: مشكلة معبر رفح تكمن في الجانب الفلسطيني والذي يتعرض للقصف دائما من قبل إسرائيل

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يكتف بجرائمه الشنيعة، واستهدف مستشفى المعمداني، ومع ذلك يدعم المجتمع الدولي الرواية الإسرائيلية بشأنها، على الرغم من أن غزة لا يوجد بها صواريخ بهذه القوة، وفقا للخبراء العسكريين، لافتا إلى أن بايدن يشكك حتى الآن في عدد الشهداء الفلسطينيين.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أننا نراهن على الشعوب الأجنبية وليس الحكومات، فبعضهم ما زال يخرج في مظاهرات لدعم القضية الفلسطينية.

ولفت أن قمة القاهرة للسلام حققت نتائج كبيرة وعرفت كل دول العالم من الرئيس الفلسطيني ومختلف الرؤساء ما لم يعرفوه من قبل، وتمكن مصر من جمع رؤساء عدد كبير من الدول في هذا التوقيت يعد نجاحا كبيرا.

وأوضح أن حماس وجهت دعوة اليوم للتظاهر، ومنذ قليل اتصل إسماعيل هنية بالوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية، ليوضح له أن التظاهرات التي دعا إليها ليست موجهة ضد مصر أو فتح المعبر، مؤكدا أن عناصر الإخوان كاذبين بشأن إغلاق معبر رفح، فالمعبر لم يغلق من جهة مصر، وإسرائيل تستهدف المعبر من الجانب الفلسطيني دائما.