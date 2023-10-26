محمود مسلم: نظرية الأمن الإسرائيلي اختلت منذ 7 أكتوبر وأثبتت فشلها

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن قمة القاهرة للسلام أتاحت الفرصة لرؤساء الدول للتعبير عن آرائهم، ونقل أصواتهم للعالم بأثره، ونجاحها يحسب لمصر في التوقيت الراهن، مؤكدا أن التجمع العربي الذي حدث من 9 دول اليوم يحسب لقمة القاهرة للسلام التي طالبت بالهدنة والسلام ووقف العداون على فلسطين.

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن نظرية الأمن الإسرائيلي اختلت منذ 7 أكتوبر، على الرغم من أنهم كانوا يصدرون أوهاما بشأن قوة القبة الحديدية والجيش الإسرائيلي إلى أن جاء يوم 7 أكتوبر وأثبت عدم صحة أقوالهم وفشلهم أمنيا.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن الدولة المصرية على مدار 19 يوما منذ بدء الأزمة وهي تتواصل من خلال الرئيس عبدالفتاح السيسي والخارجية والأجهزة المعنية مع معظم رؤساء الدول والحكومات لتوضيح ما يحدث في غزة، وخلال الأسبوعين الماضيين استضافت القاهرة 4 رؤساء من أكبر دول العالم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وأيد الرئيس الفرنسي طلبات القاهرة بدخول الدعم الإنساني ووعد بإرسال مستشفى إلى غزة.