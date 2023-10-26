وزير الشباب يشهد ندوة بنادي الزهور احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ندوة نادي الزهور الرياضي، برئاسة المستشار محمد الدمرداش؛ احتفالًا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، بحضور اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، ولفيف من أعضاء النادي والشخصيات العامة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وقالت وزارة الشباب والرياضة، في بيان صحفي اليوم، إن هذا الاحتفال يعد تقليدا سنويا يقيمه قدامى المحاربين بنادي الزهور من أجل تكريم المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووسط أجواء احتفالية، بطابور عرض بأعلام فلسطين لدعم أهالي غزة.

وأضافت أن الدكتور أشرف صبحي، التقى خلال الاحتفالية كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة، وتهنئته بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم لرواد المصارعة، بعد الفوز في النهائي أمام لاعب كازاخستان بنتيجة 10-0 بالبطولة التي أقيمت باليونان وشارك فيها عدة لاعبين من أندية مختلفة.

الاهتمام بالمنظومة الرياضية على مستوى أنحاء الجمهورية

ومن جهته، أكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بالمنظومة الرياضية على مستوى الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تحسين البنية التحتية الرياضية، وتطوير مراكز الشباب، وبناء الإنسان المصري، وتشجيع النشء والعمل الجماعي، معلنًا إقامة عدد من الندوات التثقيفية بالأندية ومراكز الشباب علي مستوي الجمهورية لإيصال رسائل حرب أكتوبر.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالطفرة الإنشائية والتطويرية التي يشهدها نادي الزهور الرياضي في عهد مجلس الإدارة الحالي، الذي استطاع خلال الأعوام الماضية تحقيق طفرة على جميع المستويات من تنوع الخدمات الرياضية التي يقدمها للأعضاء، ودوره في إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع في مختلف الألعاب.

أهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد

ولفت الدكتور أشرف صبحي، إلى أهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ علي المكتسبات الأسرية، مشيرا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تتضمن بناء الانسان المصري.

عرض مجموعة من الصور والوثائق والفيديوهات عن حرب أكتوبر

وتحدث المفكر الاستراتيجي، والخبير العسكري اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، في لقاء مفتوح بعد مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر عن مراحل انتصار حرب أكتوبر بدءًا من حرب الاستنزاف، والخداع الاستراتيجي الذي ساهم في تحقيق انتصار أكتوبر، وعرض مجموعة من الصور والوثائق والفيديوهات عن حرب أكتوبر، بطولات أبناء القوات المسلحة، الهزيمة الإسرائيلية كانت ساحقة ولحقت خسائر ضخمة، دور إغلاق مضيق باب المندب في حرب أكتوبر.

كما أشار اللواء سمير فرج إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن بموضوع الندوة في سياق اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر، متطرقًا إلى الأمن القومي المصري والعربي بعد مرور خمسين عامًا علي نصر أكتوبر.

وصرح المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، قائلًا: اعتاد نادي الزهور كل عام على تكريم أبطال حرب أكتوبر الذين قدمو ارواحهم فداء للوطن والتي يؤكد التاريخ مدى عظمها، واليوم يضاف إلى هذا التكريم توجيه الشباب لمعايشة قضية غزة وكا يحدث لأهلنا في فلسطين وكذلك توجيههم إلى القضايا القومية الكبرى التي دائمًا تلقي اهتمام وعناية القيادة السياسية من أجل المشاركة في الحياة العامة الفترة المقبلة وأهمية ذلك في تحقيق الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة التي ستظل دائمًا عماد وسند الأمة العربية.