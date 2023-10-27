وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مدينة نويبع اليوم: «سيناء المباركة»

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن خطبة الجمعة اليوم، يلقيها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ستكون من مسجد الصديق بمدينة نويبع، لافتة إلى أن موضوع الخطبة سيتناول حديثا مهما عن سيناء.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان: «سيناء المباركة المكان والمكانة أرض الخير والنماء والتضحية والفداء».

وينقل التليفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة والإذاعة شعائر خطبة الجمعة اليوم وصلاة آخر جمعة في شهر أكتوبر.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وخطيبا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.