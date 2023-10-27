أحمد فرحات بعد أزمته الصحية: «كنت خايف أفقد الحركة بسبب الجلطة».. «فيديو»

طمأن الفنان أحمد فرحات جمهوره علي حالته الصحية، بعد تعرضه لجلطة في المخ مؤخرا، مؤكدًا أن حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا، ولا زال يستكمل رحلة العلاج في منزله.

وحرصت جريدة «الوطن» علي زيارته بمنزله من أجل الاطمئنان عليه ومتابعة تطورات حالته الصحية، بعد خروجه من المستشفى.

أحمد فرحات يكشف تطورات حالته الصحية

كشف أحمد فرحات في تصريح لـ «الوطن»، تفاصيل وعكته الصحية، قائلا:«أصبت بجلطة منذ أيام، والأزمة بدأت بالشعور بتعب غير طبيعي، وعدم القدرة على الحركة، ولكني تجاهلت الأمر، وعندما زاد الوجع ذهبت إلي المستشفى».

أحمد فرحات يكشف تأثير الجلطة على الحركة

أضاف الفنان أحمد فرحات أن « الطبيب طمأني بأن الجلطة لم تعد لها وجود، ولكنها أثرت علي حركتي، ووجدت صعوبة في الحديث، ولكني أحمد الله أني لازالت أمشي علي قدمي، فكنت قلق أن أفقد القدرة الحركة بعد هذه الأزمة الصحية».

محطات في حياة الفنان أحمد فرحات

يعد أحمد فرحات من أشهر أطفال السينما المصرية في خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامه «إشاعة حب» وعبارته الشهيرة «بابا إنت يا حبيبي»، وفيلم «سر طاقية الإخفاء»، و«شارع الحب»، و«معبودة الجماهير».