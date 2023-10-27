توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة كتب: أحمد شوقي 08:23 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن هناك توغل لدبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: المقاومة الفلسطينية: نحمل الاحتلال وواشنطن والغرب مسؤولية المجازر في غزة المقاومة الفلسطينية: قطع الاتصالات والإنترنت عن غزة ينذر بمزيد من جرائم الإبادة الأمين العام للأمم المتحدة: البؤس في غزة يزداد كل دقيقة استمرار القصف المدفعي العنيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة غزة القاهرة الإخبارية بقلم أحمد شوقي