جامعة الدول العربية ترحب بقرار الأمم المتحدة بهدنة إنسانية في فلسطين

رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كما رحب «أبو الغيط» بالإعلان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بالعمل على فتح ممرات إنسانية في غزة وإرسال المساعدات للسكان

وأوضح أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدا عن سلطة الفيتو التي عاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة