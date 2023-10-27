ما هو مشروع القرار العربي بالأمم المتحدة بشأن غزة؟.. وافقت عليه 120 دولة

وافقت 120 دولة على مشروع القرار العربي بوقف إطلاق النار واعتماد هدنة إنسانية في قطاع غزة، واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي، كما أدلت بصوتها لصالح المشروع، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، ما هو مشروع القرار العربي؟.

ما هو مشروع القرار العربي؟

ومشروع القرار العربي، هو مشروع قدمته الأردن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واعتماد هدنة إنسانية، وحشد الدعم الدولي مع الفلسطينيين، ومشروع القرار العربي أيضًا يطالب جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي، وإلغاء الأمر الذي أصدره الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه نحو الجنوب، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما يدعو مشروع القرار العربي إلى توفير السلع والخدمات الأساسية لسكان غزة بشكل مستدام، وهو ما صوتت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، و120 دولة أخرى، أثناء الجلسة، بالموافقة عليه، بينما رفضته 14 دولة، وامتنعت 45 دولة أخرى عن التصويت، بحسب «القاهرة الإخبارية».

ويرفض مشروع مشروع القرار العربي أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

وقدمت الأردن القرار، مدعومًا من 42 دولة أخرى، وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح مشروع القرار العربي.

أحمد أبو الغيط يرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

ورحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، بحسب «القاهرة الإخبارية»، وأوضح أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتا يعكس الإرادة الدولية الحقيقية بعيدًا عن سلطة الفيتو التي عاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن الدولي.

وأشار «أبو الغيط» إلى ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على دولة الاحتلال ومن يعطونها الضوء الأخضر لوقف حملتها الجنونية على غزة.