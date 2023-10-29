تحذيرات من طقس اليوم.. ضباب وأمطار رعدية ورياح وأجواء حارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الشبورة المائية الكثيفة تتكون صباحا اليوم الأحد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة تمتد خفيفة إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

نشاط للرياح

كما يشهد اليوم نشاطا للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة بآخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 23 درجة مئوية.