بعد دعمه فلسطين.. هل يتحمل إيلون ماسك تكلفة توصيل Starlink لغزة؟

خلال الساعات الماضية بعد الهجوم المكثف لقوات الاحتلال الإسرئيلي على قطاع غزة، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة لمطالبة إيلون ماسك مالك منصة «X» تويتر سابقًا، بتقديم خدمة ستارلينك للقطاع، بعد قطع الاتصال والإنترنت عن غزة بأكملها وجاءت تحت شعار« #starlinkforgaza».

توصيل Starlink لغزة

يتسأل الكثيرون حول ما قد يقدم إيلون ماسك على فعله، فهل يقبل إيلون ماسك تحمل تكلفة توصيل Starlink لغزة أم لا.. ولد الملياردير الأمريكي، موضحا أنه ليس لديه اعتراض على تقديم المساعدة لأهالي غزة، وجاء ذلك ردًا على أحد التغريدات التي كتبتها طبيبة دنماركية تعرف بـ«Dr. Anastasia Maria Loupis» التي دشنت بعد الكلمات عبر حسابها:«غزة تتعرض للقصف، والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور».

ساهمت شركة SpaceX من قبل في دعم أوكرانيا بالإنترنت الفضائى خلال حربها مع روسيا وعرضت خدمة على دول أخرى بعد الكوارث، وحينها علق إيلون ماسك بأن "العملية كلفت شركة SpaceX حوالى 80 مليون دولار وستتجاوز 100 مليون دولار بحلول نهاية العام"، في إشارة إلى الفترة ما بين مارس إلى نهاية العام.

وأعلن ماسك هذا الإعلان على منصة إكس المملوكة له (تويتر سابقًا)، بعد أن قالت النائب الديمقراطية الأمريكية، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز «إن قطع جميع الاتصالات عن سكان يبلغ عددهم 2.2 مليون نسمة غير مقبول»، رد الأخير عليها أن ستارلينك سيدعم الاتصال بمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليًا في غزة.

خدمة ستارلينك starlink

وتعتبر خدمة ستارلينك starlink، أول وأكبر مجموعة أقمار صناعية في العالم، تستخدم مدارًا أرضيًا منخفضًا لتوفير إنترنت واسع النطاق، وقادر على دعم البث والألعاب عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو وغيرها، كما أنها توفر إنترنت عالي السرعة للمستخدمين في مختلف دول العالم.