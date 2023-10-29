«التعليم العالي»: إطلاق جائزة الابتكار الصناعي لدعم الشركات المصرية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إطلاق جائزة الابتكار الصناعي InnoAward، بالتعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتعاون الدولي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ (ISF) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

تهدف الجائزة إلى تعزيز التنمية الصناعية، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار في القطاع الصناعي المصري، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتسعى لربط المؤسسات التعليمية بالصناعة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتُمنح الجائزة للشركات الصناعية المصرية التي تتميز بالإبداع والابتكار في منتجاتها أو خدماتها في مجال الصناعات «الكيماوية، الغذائية، الهندسية، الطباعة والتغليف، تصميم وتصنيع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدواء والتكنولوجيا الحيوية، اليدوية».

ومن بين معايير التقييم حجم التعاون الابتكاري بين الشركة والجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية المصرية.

وتستهدف الجائزة الشركات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، وتُمنح الشركات الفائزة جوائز مالية، ودعم لوجستي؛ لمساعدتها على زيادة منتجاتها أو تحسين خدماتها، بما يُسهم في زيادة التنافسية، وتعزيز موقف الصناعة المصرية وصادراتها على الساحة العالمية، وإضافة إلى الجوائز المالية والدعم اللوجستي، ستحصل الشركات المتقدمة للجائزة على مجموعة من المزايا، منها «زيادة الوعي بالابتكار الصناعي، والتدريب المكثف على إدارة الابتكار، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتأهيل للحصول على الاعتماد الدولي 56000 ISO».

ويُفتح باب التقديم للجائزة حتى 30 أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للجائزة innoaward.org/join.php.