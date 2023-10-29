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إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
09:09 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
ميناء نويبع

ميناء نويبع

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويقوم مديري المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.