إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويقوم مديري المواني بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.