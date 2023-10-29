عاجل.. جمهور الأهلي يطارد ماريا ريفيت بعد الخسارة أمام صن داونز .. من هى؟

أدارت غرفة تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي، المحكمة ماريا ريفيت، لتسبب جدلا جديدا في مواجهة ثانية تتواجد خلالها في لقاءات الأهلي الأفريقية، وترتب عليها خسارة جديدة للفريق.

وتجاهلت «ماريا» إعادة البنيني لويس ديجيندو، حكم مباراة الأهلي وصن داونز، وهي في غرفة تقنية الفيديو، من أجل مشاهدة لحظة ضربة الجزاء التي كان يستحقها الأحمر في لقاء صن داونز، وذلك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بالشوط الثاني، كانت من الممكن أن تغير النتيجة للتعادل، بدلًا من خسارة الفريق بهدف نظيف.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدلًا من الضائع، سقوط بيرسي تاو بعد احتكاك من مدافع صن داونز، ولم يجر احتساب ضربة جزاء من الحكم البنيني، وتجاهلت المحكمة تنبيه الحكم على وجود ضربة جزاء، بعد أن رأت عدم وجود خطأ، بعكس ما أكده خبراء التحكيم الذين أكدوا وجود ضربة جزاء لصالح الفريق المصري.

ليست المرة الأولىلا تعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاهل المحكمة احتساب ضربة جزاء لصالح الأهلي؛ إذ حدث ذلك أيضا في مباراة كأس السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الماضي، بعد عدم تنبيه الجابوني بيير أتشو، إلى ضربة جزاء للأهلي، ما أدى لخسارة الفريق الأحمر بهدف نظيف، وفقدان لقب أفريقي غالي.

وسقط خلال المباراة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الأهلي، بعد ركله بالقدم من قبل لاعب اتحاد العاصمة، ولم يحتسب الحكم الجابوني ضربة جزاء، ولم تر «ماريا» اللعبة من جديد، وبناء عليه لم يقر الأول بوجود ضربة جزاء.

جماهير الأهلي طاردت الحكمة ماريا ريفيت عقب نهاية المباراة ورأو بأنها لا تصلح للتواجد في المباريات الكبيرة بسبب أخطائها المتكررة وعدم تطبيق تقنية الفار كما يجب أن يكون.

من هي ماريا ريفيت حكم الفيديو في مباريات الأهلي؟مواليد 20 أبريل عام 1984، ولعبت كرة القدم، خاصة في مركز حراسة المرمى، قبل أن تتجه للتحكيم وتتدرج حتى تنال الشارة الدولية، وتعد من أهم المحكمات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».