حسين حمودة: طه حسين رائد التنوير وقيمته ممتدة عبر الأجيال

احتفلت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بعميد الأدب العربي طه حسين، في الذكرى الـ50 لرحيله، تحت رعاية وزارة الثقافة متمثلة في قطاع شئون الإنتاج.

حسين حمودة: طه حسين صاحب تجربة رائدة

قال الناقد الدكتور حسين حمودة،، إن طه حسين، صاحب تجربة عظيمة رائدة على مستويات مختلفة، وخاض العديد من المعارك الكبيرة الأدبية والفكرية.

وأشار «حمودة»: من خلال الأفكار الرائدة التى طرحها وخلال المسيرة التي قطعها فهو حقق إنجازا عظيما بشأن تطوير اللغة العربية وإصلاح التعليم والبحث عن الهوية المصرية، ومدافع عظيم عن أفكاره التنموية.

وأكد أن طه حسين رائد للتنوير وقيمته ليست مرهونة في مرحلة حضوره بل ممتدة عبر الأجيال حتى وقتنا الحالي وأزمنة أخرى أيضًا.

ومن جانبه، قال الناقد والشاعر أحمد حسن أن طه حسين كاتب موسوعي، استطاع بإرادته المتفردة وعزيمته أن يترك بصمة خاصة، موضحا: «طه حسين له وجوه متعدده الوجه الأدبي والمؤرخ الإسلامي الذي كتب الفتنة الكبرى على وبنوه والأكاديمي والروائي والشاعر وله عدد كبير من الرويات التي تحولت إلى أفلام سينمائية ناجحة منها الحب الضائع، ودعاء الكروان وغيرها، وهو صاحب نظرية التربية له وجها تربويا كان فكر طه حسين التربوي من خلال كتابه «مستقبل الثقافة في مصر».

أدار الندوة الكاتب ياسر عثمان، ويحيى رياض نائب مدير مكتبة القاهرة، جاء ذلك خلال احتفال مكتبة القاهرة الكبرى بالأديب طه حسين في ذكرى رحيله الخمسين.